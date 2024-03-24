Безымянные герои Крокуса. Пока безымянные

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Мужчина спас десятки человек в «Крокусе», сообщают очевидцы. Как рассказала 61-летняя Елена, когда началась стрельба многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов. Как отмечают СМИ, обезвредить преступника смог один из посетителей. Он прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход. При этом, женщина не знает выжил ли мужчина, так как после того, как она покинула зал, там вновь была слышна стрельба. Павел, (по другой версии Михаил) один из посетителей концерта, обезвредил террориста. Живой, несколько дней назад ему исполнилось 34 года Источник