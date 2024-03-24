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СССР-Россия

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Безымянные герои Крокуса. Пока безымянные

Безымянные герои Крокуса. Пока безымянные

«И мы его вырубили»…  Не прошли и сутки после чудовищного теракта в Крокус Сити Холл, как силовики задержали террористов.

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Комментарии
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Лия Гарифулина Гуркина
У нас тоже есть свой крепкий орешек! Низкий поклон!!!
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13 час.
Jolie
Мужчина спас десятки человек в «Крокусе», сообщают очевидцы. Как рассказала 61-летняя Елена, когда началась стрельба многие ринулись к сцене, так как в той стороне находился запасной выход. Дорогу им перегородил один из террористов. Как отмечают СМИ, обезвредить преступника смог один из посетителей. Он прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил прикладом. Благодаря мужчине несколько десятков человек смогли уйти через запасной выход. При этом, женщина не знает выжил ли мужчина, так как после того, как она покинула зал, там вновь была слышна стрельба. Павел, (по другой версии Михаил) один из посетителей концерта, обезвредил террориста. Живой, несколько дней назад ему исполнилось 34 года Источник
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13 час.
И
Иринушка
Вспоминаю взрыв в метро в чеченскую. Когда люди организованно выходили через тоннель. Паники не было. Наши люди - лучшие.
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9 час.

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