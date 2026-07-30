США ввели санкции против российской компании

Jan Woitas/picture-alliance/dpa/TASS Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании и еще четырех юрлиц, которые, по мнению американской стороны, были связаны с иранской авиакомпанией Mahan Air.
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