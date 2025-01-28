Девушка завела кабана и думала, что справится, но не тут-то было. Утро теперь начинается с хоррора: хрюканье, визг и шанс быть укушенным в попытке раз...

Девушка завела кабана и думала, что справится, но не тут-то было. Утро теперь начинается с хоррора: хрюканье, визг и шанс быть укушенным в попытке разбудить зверюгу.
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