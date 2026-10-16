Премьер Британии Энди Бернем, взяв курс на возвращение в Евросоюз, обвинил Россию в том, что Лондон вообще из него вышел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Долго еще на наш...
- Европу зимой ждет...
- Обнищание показал...
« Премьер Британии Энди Бернем, взяв курс на возвращение в Евросоюз, обвинил Россию в том, что Лондон вообще из него вышел. » Это каким нужно быть долбо@бом, чтобы такое ляпнуть ?
Много и мутно написано. читать до конца терпения не хватило.