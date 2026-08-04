В Нижнем Тагиле 4 дома признали аварийными из-за гнилых перекрытий

Четыре многоквартирных дома в Нижнем Тагиле официально признаны аварийными и подлежащими сносу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, поводом для проверки послужили обращения жителей домов №№ 11, 15, 25 и 26 по улице 7-й Квартал.