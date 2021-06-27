Победная и «сухая» серии - национальный и личный рекорд сборной Италии

Вчера в 1/8 финала Евро-2020 сборная Италии одолела в дополнительное время команду Австрии (2:1), одержав 12-ю победу подряд, что является обновлением национального рекорда.
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