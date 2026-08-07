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Царьград

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Президент Навроцкий — Киеву: «Там, где бьют москаля, Польша помогает»

Президент Навроцкий — Киеву: «Там, где бьют москаля, Польша помогает»

Президент Польши заявил о готовности помочь Украине воевать с Россией.Президент Польши Кароль Навроцкий в речи, посвящённой годовщине инаугурации, заявил, что Варшава продолжит оказывать помощь Киеву в конфликте с Россией, однако будет действовать исключительно в собственных интересах.

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