Президент Навроцкий — Киеву: «Там, где бьют москаля, Польша помогает»

Президент Польши заявил о готовности помочь Украине воевать с Россией.Президент Польши Кароль Навроцкий в речи, посвящённой годовщине инаугурации, заявил, что Варшава продолжит оказывать помощь Киеву в конфликте с Россией, однако будет действовать исключительно в собственных интересах.
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