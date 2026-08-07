Президент Навроцкий — Киеву: «Там, где бьют москаля, Польша помогает»

Президент Польши заявил о готовности помочь Украине воевать с Россией.Президент Польши Кароль Навроцкий в речи, посвящённой годовщине инаугурации, заявил, что Варшава продолжит оказывать помощь Киеву в конфликте с Россией, однако будет действовать исключительно в собственных интересах.