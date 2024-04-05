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Три красавца пиона: цветы национального парка Сочи

Три красавца пиона: цветы национального парка Сочи

Это цветы двух видов и их природный гибрид. Все эти пионы являются эндемиками Западного Кавказа. Ранее писали: Естественным путем: лучший природный очиститель воздуха и для жилья, и для офиса Хлорофитумы - одни из самых эффективных растений для очистки воздуха в помещениях.

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