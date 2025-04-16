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Ивановские новости

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  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Иванове УК «Гарант-Сервис» имеет 234 арбитражных дела на сумму 135 млн рублей

В Иванове УК «Гарант-Сервис» имеет 234 арбитражных дела на сумму 135 млн рублей

“В Иванове УК проигнорировала предписание ГЖИ, не устранив следы протечек в подъезде жилого дома”, “В Иванове жители дома почти двое суток сидели без воды”, “Суд обязал управляющую компанию устранить повреждения стен и протечки в доме на ул.

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