Боец «Ахмата» рассказал о сокращении передвижения техники ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сократили передвижение военной техники в Курской области. Об этом сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Белый, передает РИА Новости.
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