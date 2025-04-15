Акции ЮМГ — ждать ли дивидендов в 2025?

﻿﻿Всем привет! Сегодня я проведу фундаментальный анализ компании «UMG». Введение: Почему YMG снова оказалась в центре внимания инвесторов? Европейский медицинский центр (UMG), один из лидеров российского рынка элитной медицины, вновь оказался в центре внимания инвесторов.