Пушкова развеселили планы Украины «задавить» Россию в Гааге и загнать ее в угол своей аргументацией

В своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков назвал несостоятельными слова главного украинского дипломата Дмитрия Кулебы, и его странное желание «загнать Россию в угол», которое граничит с бредом.
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