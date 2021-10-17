РИАП "АПРАЛ" МТ

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Пушкова развеселили планы Украины «задавить» Россию в Гааге и загнать ее в угол своей аргументацией

Пушкова развеселили планы Украины «задавить» Россию в Гааге и загнать ее в угол своей аргументацией

В своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков назвал несостоятельными слова главного украинского дипломата Дмитрия Кулебы, и его странное желание «загнать Россию в угол», которое граничит с бредом.

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