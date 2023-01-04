Овечкин – 2-я звезда матча с «Баффало»: дубль, 7 бросков, 4 хита и «+2» за 20:33

Александр Овечкин стал 2-й звездой матча с «Баффало». Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (4:5 ОТ), забросив 27-ю и 28-ю шайбы в текущем сезоне (807-ю и 808-ю в рамках регулярок за карьеру).