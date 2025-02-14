На параде в США произошла стрельба

На параде в Филадельфии произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, во время парада в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглз» на Супербоуле.