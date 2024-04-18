Mash: Доктор Мясников спас потерявшую сознание россиянку в аэропорту Дубая

Пожилая россиянка упала в обморок в аэропорту Дубая, дожидаясь задержанного рейса на родину. К счастью 74-летней пенсионерки, среди прочих пассажиров рядом оказался доктор Александр Мясников, который оперативно оказал ей профессиональную медпомощь, сообщил Mash.
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