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«Аталанта» предложила 40+5 млн евро за вингера «Болоньи» Роу

« Аталанта » заинтересована в трансфере вингера «Болоньи»  Джонатана Роу . Клуб из Бергамо предложил за 23-летнего англичанина 40 миллионов евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов, сообщает Санти Ауна.

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