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Нижегородская правда

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Каким знакам зодиака лунное затмение 28 августа принесёт больше всего проблем

Каким знакам зодиака лунное затмение 28 августа принесёт больше всего проблем

В пятницу, 28 августа, произойдёт лунное затмение. Оно состоится в знаке Рыб. Евгения Белова, нумеролог и специалист по эзотерике, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендациями о том, как провести этот день и на какие знаки зодиака затмение окажет наибольшее влияние.

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