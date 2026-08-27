Каким знакам зодиака лунное затмение 28 августа принесёт больше всего проблем

В пятницу, 28 августа, произойдёт лунное затмение. Оно состоится в знаке Рыб. Евгения Белова, нумеролог и специалист по эзотерике, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендациями о том, как провести этот день и на какие знаки зодиака затмение окажет наибольшее влияние.