Задержанные по делу Мерзлякова оказались трудоустроены в другую организацию

Лица, задержанные ранее по обвинению Дениса Мерзлякова и находящиеся в настоящее время в СИЗО, на самом деле трудоустроены в другую организацию, которая оказывала услуги собственной безопасности ООО «Аврорагаз».
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