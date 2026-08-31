Министры финансов России и США проводят встречу по миру на Украине, рынок акций РФ летит вверх. Антон Силуанов и делегация России ведут переговоры со Скоттом Бессентом и представителями США, передаёт спецкор CNBC в Вашингтоне.
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