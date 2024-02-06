Rebotica: 55% россиян в 2023 году увеличили расходы на онлайн-образование детей

Больше половины россиян (55%) в 2023 году увеличили траты на обучение детей онлайн. Об этом "Газете.Ru" стало известно из исследования онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica и платформы онлайн-рекрутинга HH.
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