IGN сравнила реальный город Кутна-Гора и его игровой аналог в Kingdom Come: Deliverance 2 И...

IGN сравнила реальный город Кутна-Гора и его игровой аналог в Kingdom Come: Deliverance 2Издание IGN поделилось новым видео посвященным Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, в котором сравнила игровой и реальный город Кутна-Гора (в игре называется Куттенберг).