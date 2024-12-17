IGN сравнила реальный город Кутна-Гора и его игровой аналог в Kingdom Come: Deliverance 2 И...

IGN сравнила реальный город Кутна-Гора и его игровой аналог в Kingdom Come: Deliverance 2Издание IGN поделилось новым видео посвященным Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, в котором сравнила игровой и реальный город Кутна-Гора (в игре называется Куттенберг).
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