Ким Ё Чжон: Северная Корея готова усилить ядерное сдерживание из-за США

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, предупредила о готовности Северной Кореи усилить стратегическое сдерживание в ответ на постоянное военное присутствие США в регионе, обвинив американскую враждебную политику в обострении ситуации на Корейском полуострове.
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