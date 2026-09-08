Режиссер Андреасян заявил, что не просит переносить релизы ради "Простоквашино"

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в Telegram-канале, что начал получать обвинения из-за переноса третьей части «Дюны» и «Мстителей: Доктор Дум» ради фильма «Зима в Простоквашино».
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