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РОСБАЛТ

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Сборная Бурунди по футболу заинтересована в товарищеском матче с Россией

Для игр российской сборной теперь предлагаются совсем экзотические спарринг-партнеры. Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муйенге заявил, что сборная страны по футболу заинтересована в проведении товарищеского матча со сборной России.

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