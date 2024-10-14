Сборная Бурунди по футболу заинтересована в товарищеском матче с Россией

Для игр российской сборной теперь предлагаются совсем экзотические спарринг-партнеры. Президент Федерации футбола Бурунди Александр Муйенге заявил, что сборная страны по футболу заинтересована в проведении товарищеского матча со сборной России.
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