Красносельский: «Тирасполь не будет мешать голосовать жителям региона с молдавскими паспортами»

Непризнанный лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь не будет препятствовать жителям левобережья Днестра с молдавскими паспортами участвовать в выборах президента Республики Молдова и в референдуме о вступлении страны в Евросоюз, передает IPN.