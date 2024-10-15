Красносельский: «Тирасполь не будет мешать голосовать жителям региона с молдавскими паспортами»

Непризнанный лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь не будет препятствовать жителям левобережья Днестра с молдавскими паспортами участвовать в выборах президента Республики Молдова и в референдуме о вступлении страны в Евросоюз, передает IPN.
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