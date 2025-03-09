Россиянам напомнили отчитаться о налогах до конца апреля

Физлица обязаны до 30 апреля 2025 года отчитаться о доходах за 2024 год с помощью декларации 3-НДФЛ. Ее нужно подать гражданам, которые получили доход, не связанный с рабочей деятельностью, рассказала основатель компании BIZNESINALOGI Евгения Мемрук, передает «Российская газета».