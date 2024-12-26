Уссурийские транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз 2025»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ЛО МВД России на ст. Уссурийск и председатель Общественного совета Александр Коломеец поздравили детей и взрослых с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.