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Тульские новости

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В Туле ограничат движение на время дорожного ремонта

В Туле ограничат движение на время дорожного ремонта

Администрация города Тула сообщает, что 18 сентября с 10:00 до 22:00 на участке улицы Ленина - от улицы Сойфера до улицы Мосина - будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

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