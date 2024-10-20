💪 Опора, наставник и защитник: в России отмечают День отца В третье воскресенье октября в России отмечают День отца.
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💪 Опора, наставник и защитник: в России отмечают День отца В третье воскресенье октября в России отмечают День отца.