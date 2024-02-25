МАЛЕК ДУДАКОВ Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией - в канун двухлетней годовщины войны на Украине.
Британские стратеги начали непублично обсуждать сценарии будущих переговоров с Россией
Комментарии
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Александр Денисов
Хорошо, ну взяли какую-то деревню и на основании этого такие мечты? Сколько там, 10, 20, кв км? Два года. А сколько до той же Одессы? С боями?
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12 час.
В
Воробей
Упомянутый мной выше вариант плана - нет. Другой вариант плана - да. Но, явно, это - меньшее из зол для РФ.
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11 час.
alik3456 Джексон
Как и Римская Империя , всё когда то идёт к закату... Вот и рыбку ловить им перекрыли ( если повар нам не врёт). Вот если ещё и СПГ перекрыли бы , да и из Катара суда топили бы. Вот тогда в европе наступил бы рай...
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9 час.
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