В Киеве вновь объявили воздушную тревогу — уже седьмую за день

Воздушная тревога в Киеве 20 сентября звучала уже семь раз. Очередное предупреждение об опасности было объявлено после короткой паузы — предыдущая сирена не смолкала пять с половиной часов, с 08:00 до 13:30.
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