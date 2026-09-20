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Мировое обозрение

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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу — уже седьмую за день

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу — уже седьмую за день

Воздушная тревога в Киеве 20 сентября звучала уже семь раз. Очередное предупреждение об опасности было объявлено после короткой паузы — предыдущая сирена не смолкала пять с половиной часов, с 08:00 до 13:30.

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