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Регионы России

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Эксперт Макгрегор предостерегает о растущем влиянии Восточной Европы на конфликт с Россией

Эксперт Макгрегор предостерегает о растущем влиянии Восточной Европы на конфликт с Россией

Военный аналитик Дуглас Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале профессора Гленна Диесена, прокомментировал итоги прошедшего на этой неделе саммита НАТО и ситуацию вокруг предоставления Украине дополнительной военной и финансовой помощи.

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