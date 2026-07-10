Эксперт Макгрегор предостерегает о растущем влиянии Восточной Европы на конфликт с Россией

Военный аналитик Дуглас Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале профессора Гленна Диесена, прокомментировал итоги прошедшего на этой неделе саммита НАТО и ситуацию вокруг предоставления Украине дополнительной военной и финансовой помощи.