Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в 2025 году

С 1 января акциз на бензин вырос на 14% и составил 12 120 рублей за тонну.Эксперты, опрошенные «РГ», прогнозируют, что в 2025 году больше всего подорожают марки высокооктанового бензина — АИ-95, АИ-98 и выше.