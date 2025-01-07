Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин в 2025 году

С 1 января акциз на бензин вырос на 14% и составил 12 120 рублей за тонну.Эксперты, опрошенные «РГ», прогнозируют, что в 2025 году больше всего подорожают марки высокооктанового бензина — АИ-95, АИ-98 и выше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии