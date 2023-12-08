Под Екатеринбургом произошёл пожар в доме для передержки собак и кошек

Дом для передержки собак и кошек загорелся под Екатеринбургом, порядка 40 животных погибли. Как сообщила RT зоозащитница Анна Вайман со ссылкой на соседей, выжить удалось только собакам, которые находились на улице в вольерах.
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