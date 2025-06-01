В это действительно сложно поверить: в России воссоздали то, что было утеряно с распадом СССР

Даже я, хотя и оптимист, не верил, что такое возможно - но наши "эффективные менеджеры", вопреки устоявшемуся стереотипу, совершили что-то невероятное, воссоздав систему, равной которой в современном мире в рамках одной страны попросту нет.
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