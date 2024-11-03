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RT Russia

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Врач Соболева предупредила об опасности опавшей листвы для аллергиков

Врач Соболева предупредила об опасности опавшей листвы для аллергиков

Осенью снижается уровень таких аллергенов, как пыльца сорных трав. При этом плесневые грибы, которые также могут вызвать аллергическую реакцию, активно размножаются на листве деревьев, на гниющих плодах и других органических субстратах, заявила в беседе с RT врач-аллерголог «СберЗдоровья» Александра Соболева.

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