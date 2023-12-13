Глава КГБ Белоруссии Тертель: Запад загнал себя в тупик

Запад в рамках реализации своей концепции, выработанной против Белоруссии, загнал себя в тупик. Такое мнение в ходе беседы с журналистами в среду высказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, комментируя обстановку в стране накануне электоральной компании, его слова приводит агентство "БелТА".
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