Глава КГБ Белоруссии Тертель: Запад загнал себя в тупик

Запад в рамках реализации своей концепции, выработанной против Белоруссии, загнал себя в тупик. Такое мнение в ходе беседы с журналистами в среду высказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, комментируя обстановку в стране накануне электоральной компании, его слова приводит агентство "БелТА".