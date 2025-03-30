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В миграционной сфере России назревает революция. Тысячам приезжих грозит высылка

В миграционной сфере России назревает революция. Тысячам приезжих грозит высылка

Царьград Ilya Moskovets/URA.RU/Globallookpress В миграционной сфере России назревает революция.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Одни слова ,народ успокоют и дальше завозить будут.Это развал страны и все об этом знают и молчат и бездействуют
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8 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Кормушки на границе нужно прикрыть. Те, кто запускает должны нести ответственность.
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7 час.
Vladimir Lioubimcev
Свежо предание, да верится с трудом...  ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА вначале  нужно приводить в порядок.
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7 час.
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