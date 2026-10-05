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Военное обозрение

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Когда капитал ничего не решает: конфликт на Украине демонстрирует примат политики над экономикой

Когда капитал ничего не решает: конфликт на Украине демонстрирует примат политики над экономикой

Принято считать, что в современном мире большие деньги способны диктовать свою волю политикам. Однако украинский бизнес теряет миллиарды, а Киев пока не соглашается останавливать военные действия.

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