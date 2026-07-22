Фейк Киева уничтожен: При Сырском Украина потеряла более 11 тыс. кв. км территории

Цифры, которые не спишешь на «сложную обстановку». За два с половиной года руководства Александра Сырского Вооружёнными силами Украины Киев потерял контроль над территорией площадью 11 500 квадратных километров.
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