AP спрогнозировало победу Харрис в ключевом штате Нью-Йорк

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис побеждает в ключевом штате Нью-Йорк США, где, согласно первым данным после начала обработки бюллетеней, за нее проголосовали 72,6% избирателей, за республиканца Дональда Трампа — 27,4%.