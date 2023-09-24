Фсёпрапала - дваццатьпять!

А что им разваливаться? Печатай доллары, и все тебе будут блага...

Леонид Попивняк

Вы знаете....не факт.....уже давно идут всякие обострения и в Техасе....и в Филадельфии....и в Калифорнии........да и у наглосаксов не всё просто и с Шотландией и с Северной Ирландией........