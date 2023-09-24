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Фсёпрапала - дваццатьпять!

Фсёпрапала - дваццатьпять!

В России, уважаемые, опять Фсёпрапала как никогда. Соросовский парень под крики "Русские опять виноваты!!!" вынул свою страну из наших объятий и запихнул под Америку.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А что им разваливаться? Печатай доллары, и все тебе будут блага...
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2 час.
Леонид Попивняк
Вы знаете....не факт.....уже давно идут всякие обострения и в Техасе....и в Филадельфии....и в Калифорнии........да и у наглосаксов не всё просто и с Шотландией и с Северной Ирландией........
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1 час.
lora karlash
Россия не уйдёт , военная база останется за Россией) ну, а пашиняны и прочие американские армяне- долго не устоят)
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1 час.

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