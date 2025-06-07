🟥🟥🟥🟥 Председатель СК России поручил провести проверку по обращению о нарушении прав малолетнего на медицинское обеспечение в г.
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🟥🟥🟥🟥 Председатель СК России поручил провести проверку по обращению о нарушении прав малолетнего на медицинское обеспечение в г.
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