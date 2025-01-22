Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» за 2024 год выросла на 11,4%

Чистый процентный доход «Банка Санкт-Петербург» за 2024 год составил 70,2 млрд рублей (+38,4% по сравнению с результатом за 2023 года); в том числе 19,4 млрд рублей за 4К 2024 (+21,7% по сравнению с результатом за 4К 2023).