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Царьград

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В Краснодаре прорвало трубу: без воды остались 4 улицы

В Краснодаре прорвало трубу: без воды остались 4 улицы

Повреждение подземного трубопровода возле дома №85 на улице Космонавта Гагарина остановило водонасосную станцию, из-за чего без холодной воды остались жители четырёх улиц Прикубанского округа.

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