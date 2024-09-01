Экипаж Роберта Шварцмана стал вторым в квалификации WEC в Остине, Квят – 18-й

Экипаж Роберта Шварцмана стал вторым в квалификации WEC в ОстинеFerrariРоссийский гонщик Роберт Шварцман и его товарищи по экипажу AF Corse Роберт Кубица и Йифей Йе остановились в шаге от поула на этапе WEC в американском Остине.
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