Экипаж Роберта Шварцмана стал вторым в квалификации WEC в Остине, Квят – 18-й

Экипаж Роберта Шварцмана стал вторым в квалификации WEC в ОстинеFerrariРоссийский гонщик Роберт Шварцман и его товарищи по экипажу AF Corse Роберт Кубица и Йифей Йе остановились в шаге от поула на этапе WEC в американском Остине.