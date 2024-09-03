Астана отдала свою таможню под наблюдение США. Зачем?

Это потому что пошлины очень большие в России , а америкосы видимо предложили лучший вариант.

лл

лина любимцева

Зачем? А чтобы американцы точно знали, что Казахстан НИЧЕГО ДЛЯ РОССИИ, В ОБХОД САНКЦИЙ, НЕ ВВОЗИТ!!... Пресмыкаются.. Шкуры...