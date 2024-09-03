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Астана отдала свою таможню под наблюдение США. Зачем?

Астана отдала свою таможню под наблюдение США. Зачем?

Анна КРЯЖЕВА  Неоднозначное решение приняли власти Казахстана в сфере своей таможенной системы. С середины августа экспертные ресурсы обсуждают подписанное между Вашингтоном и Астаной соглашение о получении от США специального таможенного оборудования.

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Комментарии
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Romeo taipan
Это потому что пошлины очень большие в России , а америкосы видимо предложили лучший вариант.
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2 час.
КК
Коля Колянов
👍🤣😂🤝
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2 час.
лл
лина любимцева
Зачем? А чтобы американцы точно знали, что Казахстан НИЧЕГО ДЛЯ РОССИИ, В ОБХОД САНКЦИЙ, НЕ ВВОЗИТ!!... Пресмыкаются.. Шкуры...
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35 мин.

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