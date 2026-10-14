Насыщенное 14 октября: «Рома» — «Реал», «Динамо» Махачкала — «Зенит», хоккейное дерби ЦСКА — «Динамо», Медведев — Циципас и баскетбол! ✅ 🏒 1:45: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ — 4:2 НХЛ — регулярный чемпионат 14 октября 2026, среда.
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