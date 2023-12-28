Медвежий угол
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Медвежий угол

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Не садись голой попой на ежа!

Не садись голой попой на ежа!

Русский народ троллит эти ылиты)))) Киркорова не простили и объявили полный бойкот на ТВ.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Мне очень нравится идея Иншакова о миллиарде с этой мамзель (ну и страшна же она на фото). Я так думаю, что со всех по миллиарду и пусть едут на Донбасс отмаливать грехи. Я не думаю, что это их исправит, т.к. они уже испорчены духовно окончательно, если не навсегда. Морально устойчивые люди туда бы не попёрлись.
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