Не садись голой попой на ежа!

Евгений Мангуш Мне очень нравится идея Иншакова о миллиарде с этой мамзель (ну и страшна же она на фото). Я так думаю, что со всех по миллиарду и пусть едут на Донбасс отмаливать грехи. Я не думаю, что это их исправит, т.к. они уже испорчены духовно окончательно, если не навсегда. Морально устойчивые люди туда бы не попёрлись.

Людмила Редько А мне не жалко Билана - на шабаш пришел (мог бы и закосить), пришел в сетке прозрачной и что особенно противно, с крестом. Хитромудрый Димочка захотел на всех стульях посидеть.