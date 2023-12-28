Русский народ троллит эти ылиты)))) Киркорова не простили и объявили полный бойкот на ТВ.
Не садись голой попой на ежа!
Комментарии
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Евгений Мангуш
Мне очень нравится идея Иншакова о миллиарде с этой мамзель (ну и страшна же она на фото). Я так думаю, что со всех по миллиарду и пусть едут на Донбасс отмаливать грехи. Я не думаю, что это их исправит, т.к. они уже испорчены духовно окончательно, если не навсегда. Морально устойчивые люди туда бы не попёрлись.
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3 час.
Людмила Редько
А мне не жалко Билана - на шабаш пришел (мог бы и закосить), пришел в сетке прозрачной и что особенно противно, с крестом. Хитромудрый Димочка захотел на всех стульях посидеть.
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2 час.
swetlana werwein
Никто не видит??? Да её же попросили-купили-заставили подставить наших звезданутых именно перед НГ!! ДУМАЯ, ЧТО СКАНДАЛ ВЫЙДЕТ ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ СНОВА В ТЕЛЕКАХ НА ОГОНЬКЕ И ПРОГРАММАХ. ВОТ, ТИПА, ТОГДА НАРОД ПОДЫМЕТСЯ ПРОТИВ ВЕРХОВ!!! ВСЕ Ж ПРОДУМАНО. И ЛОВКО ПРИДУМАНО, ДА НЕ ТУТ ТО ВЫШЛО ОПЯТЬ..."На дурака не нужен нож, ему немного подошёл и делай с ним что хош". А Пскова жена из звёзд, что ж ей ссориться со всеми из-за мужа??? Вот он и как еж на сковородке: толи те дадут, толи та не даст.
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2 час.
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