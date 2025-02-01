Депутат Заксо ЯНАО Фиголь передала в Музей Победы две картины местных художников

Две картины ямальских художников пополнили экспозицию Музея Победы в Москве. Работы авторов были отобраны по результатам народного голосования, сообщило Законодательное собрание ЯНАО в официальном telegram-канале.
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